Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı - Son Dakika
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Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı

07.05.2022 11:47

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, 7 köpeğin arasında kalan öğrenciyi son anda güvenlik görevlisi kurtardı. Mahallede son 1 ayda 11 kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Olay, dün İncek Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı yürüyerek evine giden lise öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 7 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, panikle koşmaya çalıştı. Bir taraftan da çığlık atarak yardım isteyen öğrenciyi, yandaki sitende görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda şans eseri yara almadan kurtulan öğrenci, evine gitti. Görüntüde, köpeklerin arasında kalan öğrencinin güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kurtulduğu görüldü.

Öte yandan aynı mahallede son 1 ay içinde 11 kişinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Mahalleli duruma tepki gösterdi ve köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.

'GÜVENLİK MÜDAHALE ETMESİYDİ YARALANACAKTI'

Mahalleliden Osman Çiçek, 3 gün önce aynı yerde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını söyledi. Çiçek, "Markete giderken bir sürü halinde yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğradım. Bacağımdan ve elimden ısırdılar. Daha sonra hastaneye gittim. Kuduz aşısı yaptırdım. Adli rapor alarak şikayetçi oldum. Bu civarda yaklaşık 100 köpek var. Bizim talebimiz belediyenin hızlı şekilde bu köpekleri toplaması ve barınağa götürmesi. Hemen hemen her gün saldırı oluyor. Bugün de bir saldırı oldu. Liseli bir genç kıza saldırdılar. Güvenlik müdahale etmeseydi ciddi bir şekilde yaralanacaktı. Şu an o kızımızın durumu iyi" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Naile A. ise 3 yıldır sitede görev yaptığını anlatarak, "Defalarca bu civarda köpek saldırılarına maruz kaldım. Allah korudu yaralanmadım; ama etrafımı çembere alıp saldırmaya çalıştılar. Burada çalışan birçok insan ekmek parasını terk edip gitmek zorunda kaldı bu saldırılardan dolayı. Can güvenliğimiz yok. Son 1 ayda hastaneye götürülen yaklaşık 11 kişi oldu. Artık tedirginiz, buradan geçemiyoruz. Bu olaya bir çözüm bulunsun istiyoruz" diye konuştu.

Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı
Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı
Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı
Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı - Son Dakika


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