Köpeklerin saldırdığı yavru domuz koruma altına alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yemek için mahalleye inen ve köpeklerin saldırısında yaralanan yavru domuz koruma altına alındı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Huzurlu Yaylası eteklerindeki Tandır Mahallesi'ne inen domuz yavrusu köpeklerin saldırısına uğradı. Çiftçilikle uğraşan Veysel Günay, köpeklerin saldırdığını fark ettiği domuz yavrusuna sahip çıktı. Günay, 6 aylık olduğu düşünülen domuz yavrusunu korumaya alarak İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Mahalleye gelen yetkililer, yaralı yavru domuza ilk müdahaleyi yaparak koruma altına aldı.

Yavru domuzun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.