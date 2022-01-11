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Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber - Son Dakika

Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber

11.01.2022 14:27

Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun: "Çocuğun derisi yüzülmüş gibiydi" Erzincan'da başıboş 5 köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Emin'in Erzurum'da tedavisi sürüyor.

Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun: "Çocuğun derisi yüzülmüş gibiydi"

ERZURUM - Erzincan'da başıboş 5 köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Emin'in Erzurum'da tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda bulunan küçük çocuk 4 saatlik ameliyatın ardından hayat mücadelesi verirken Emin'in ameliyatını yapan Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun, çocuğun hastaneye geldiğinde derisinin adeta yüzülmüş gibi olduğunu söyledi.

Olay dün Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana geldi. 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, oyun parkının yan tarafında evlerin önünde yürüyen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, biranda başıboş 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Feci şekilde yaralanan ve kafası parçalanan çocuk acilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan çocuk, daha donanımlı olan Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilerek burada ameliyata alındı.

Küçük çocuğun hastaneye getirildiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde derin ısırıklar bulunurken kafa derisi ise parçalanmış durumdaydı. Atatürk Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun tarafından ameliyata alınan Emin Beşiktaş'ın 4 saatlik ameliyatın ardından kafa derisi yerine dikildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun, Emin'in hastaneye geldiği sırada kafa derisinin adeta yüzülmüş gibi olduğunu ifade ederek, " Hastamıza 5 sokak köpeği aynı anda saldırıyor. Hastamızın tüm kafa derisi halk tabiri ile yüzülmüş gibiydi. Çok derin ısırıklar vardı. Muhtemelen boynundan tutulmuş. Bedeninde çok sayıda yaralanmalar vardı. Acile geldikten sonra hemen ameliyata aldık. Öncesinde kuduz aşıları yapıldı. Yaklaşık 4-5 saatlik bir operasyon oldu. Ameliyatta hedeflerimizin hepsine ulaştık diyebiliyorum. Malumunuz bu tür yaralanmalar kirli yaralanmalar olarak geçiyor. Hayvan ısırıkları enfeksiyon açısından ciddi olduğundan dolayı hasta şua enfeksiyon açısından tedaviye devam ediliyor. Dinamik bir süreç bakımlarımız devam ediyor. Gelecekte ek estetik operasyonları yapılabilir. Hayati tehlikeyi atlattı demek için çok erken ama zamanla çok daha iyi olur diye umut ediyoruz. Tıpta her şeyi kesin konuşamıyoruz ama benim tahminim çocuğumuz kurtulacak diye düşünüyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil Keskin ise Emin'in yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini henüz kesin olarak hayati tehlikenin atlatılmadığını fakat hastaneye geldiği halinden çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, " Hastamız ilk olarak Plastik Cerrahisinde ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyat sonrasında hasta ameliyattan entübe çıktı. Hastamızın takibine devam ettik ve bu süreçte çok şükür solunum cihazından ayırabildik. Şuan kendisi nefes alabiliyor ve bilinci açık durumda. Vücudunda çok geniş yaralar var. Geldiği duruma göre şuanda çok daha iyi durumda. Doku bütünlüğünde bozulma var. Bütün organlar etkilenebilir. Bunun için önlemlerimizi aldık. Kısa sürede yoğun bakım ihtiyacı kalmaz diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber
Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber
Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber
Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber
Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber

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Atatürk Üniversitesi, Beşiktaş, Erzincan, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerin saldırısı sonrası kafa derisi parçalanan Emin'den iyi haber - Son Dakika
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