Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 3 Çocuk Yaralandı
4 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:36 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı'ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı. Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Çocuklar Acil Serviste tedaviye alındı. - Mardin
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