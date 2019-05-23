Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 3 Çocuk Yaralandı

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 3 Çocuk Yaralandı

4 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı.

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 3 Çocuk Yaralandı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuk yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Devrim Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Bulvarı'ndaki parkta oynayan çocuklar, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 3 çocuk yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, parka koşarak köpekleri kovalayıp çocukları kurtardı. Yaralanan çocuklar, vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklar Acil Serviste tedaviye alındı. - Mardin
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:36 Kaynak: DHA
Nusaybin, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ailesi Evliliğe Karşı Çıktı Diye İki Çocuk Annesi Kadını Öldürüp İntihar Etti Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu! İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi ABD, Türkiye'nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 05:51:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 3 Çocuk Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]