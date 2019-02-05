Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuğun Tedavisi Sürüyor

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuğun Tedavisi Sürüyor

39 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde meydana gelen köpek saldırısında ağır şekilde yaralanan 12 yaşındaki çocuğun tedavisi Bodrum'da devam ediyor.

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuğun Tedavisi Sürüyor, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde meydana gelen köpek saldırısında ağır şekilde yaralanan 12 yaşındaki çocuğun tedavisi Bodrum'da devam ediyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Datça'nın Cumalı Mahallesi Çeşme sokakta meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa, 7 arkadaşı ile birlikte evinin önünde oynarken komşularına ait Cane Corso cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bağlı bulunan diğer köpekte zincirini kırarak çocukların üzerine saldırdı. Kaçmaya başlayan çocuklardan Ahmet Kürşat Ağa, koştuğu sırada ayağı takıldı ve düştü. Saldırıya uğrayan çocuğu 2 köpeğin elinden babası ve köpeklerin sahibi güçlükle kurtardı.

'YAŞAM' DEVREYE GİRDİ

Ağır yaralanan Ahmet Kürşat Ağa, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesiyle Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait Deniz Ambulansı (YAŞAM) ile 35 dakikada Körmen Limanı'na ulaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri ile deniz ambulansına alınan Ağa, yaklaşık bir saatlik operasyon sonrası Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek ameliyata alındı. Ahmet Kürşat Ağa'nın şah damarına çok yakın bir yerden, sırtından ve kafasından ısırık aldığı belirlendi. 4 saat süren ameliyat sonrasında köpeklerin saldırısı sonrası hayati tehlikeyi atlatan talihsiz çocuğun tedavisine Bodrum Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. 

Öte yandan, olayın ardından jandarma köpeklerin sahiplerini gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen baba-oğul adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 köpek belediye hayvan barınağında kontrol altına alındı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Datça, Güncel
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