Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattıKöpeklerin saldırısına uğrayan kadının tedavisi devam ediyorVücudunun her tarafından yaralar bulunan Sebahat Karaman , köpeklere sahip çıkmaları için komşularını daha önce de uyardığını belirtirken, oğlu Mehmet Karaman , canlarının yandığını bu konuda yetkililerden duyarlılık beklediklerini söyledi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı:"vücudunun her tarafı parçalanmıştı. Şimdi tedavisini uyguluyoruz, deri yaması yaparak tedavisini tamamlıyoruz"KONYA - Kırşehir 'in Boztepe ilçesine bağlı Çevirme köyünde köpeklerin saldırısı sonucu kafa derisinin üçte ikisi parçalanan, vücudunun çeşitli yerlerinde doku kaybı ve ısırma izi bulunan Sebahat Karaman'ın Konya 'daki tedavisi sürüyor. Karaman'ın oğlu Mehmet Karaman, "İnsanlar duyarsızlar canımız yandığı için bu konuda yetkilerden duyarlılık istiyorum" dedi.Köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Sebahat Karaman, hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alındıktan sonra önce şokla tedavisine başlanan Karaman, daha sonra ameliyat edildi. Tedavisi devam eden Sebahat Karaman, kızını okul servisine bindirdikten sonra köpeklerin saldırısına uğradığını anlatarak, " Sabah 6 gibi kalkıp kızımı servise bindirmek için evden çıktım. Kızımı arabaya bindirdim 6 veya 7 tane köpek geldi benim yanıma. Beni böyle parçalıyorlar. Bir tane kadın geldi yanıma kurtardı beni. Daha sonra muhtar ve oğlu geldi. Onların yanında beni parçalayacaklar. Ben komşularımı daha önce de uyardım, köpeklere sahip çıkın, ben kızımı okula götürüyorum. Onlar da bana köpekler ne yapacak sana bir şey olmaz dediler. Ondan bir hafta sonra bu olay oldu. Beni bu hale koydular onlar utansın. Yetkililer ne gerekiyorsa onu yapsın. Ben herkesi uyardım köpekler kocaman kangal. Adamın elinde sopa var. O halde yine de adama saldırdılar" ifadelerini kullandı.Daha önce de köpekler saldırmışAnnesi Sebahat Karaman'ın yanında refakatçi olarak kalan Bahadır Karaman da annesinin daha önce aynı köpeklerin saldırısına uğradığını belirtti. 9 köpeğin saldırmasıyla annesinin yere düştüğünü ifade eden Bahadır Karaman, "İlk önce iki tane köpek anneme koşa koşa gelmiş. Onları taş atarak korkutmuş. Ama köpekler gitmemiş bu sefer daha fazla köpek gelmiş. Diğer şahısların köpekleri de gelmiş, yaklaşık 9 köpek anneme saldırmış. Annemi kurtaran kişi de sabah namaza kalkmış annemi giderken görmüş. Sonra Sebahat'a köpek geldi diyerek çocuklarını göndermiş. Bakmışlar ki annemi köpekler parçalıyor. Koşarken bağırmış ve köpekleri kovmuşlar. Son bir köpek varmış o daha bırakmamış. Ona da vurmuş annemi kurtarmış. Sonra battaniyeye sarmışlar. Köyümüze 10 kilometre yakınlıktaki köy daha var ambulansla oradan Kırşehir'e getirdiler. Oradan da buraya getirdiler" şeklinde konuştu.Annesinin yaşamasının en büyük şansları olduğunu söyleyen Sebahat Karaman'ın yanında refakatçi olarak kalan oğlu Mehmet Karaman, "Yetkililerin de bu konuda biraz duyarsız kaldığını düşünüyorum. Sonuçta muhtarın yetkililere bildirmesi lazım. Sahipli ve başıboş köpekleri sahipleri olduğu için başıboş bırakmışlar. Köpek sahipleri kendi canları yanmadığı için bilemezler. Çünkü duyarsızlar. Canımız yandığı için, insanlar duyarsız kalıyor. Bu konuda yetkilerden duyarlılık istiyorum" dedi."Deri yaması yaparak tedavisini tamamlıyoruz"Sebahat Karaman'ın durumuyla ilgili bilgi veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Savacı da "Hastamız Kırşehir'de köpek saldırması sonucu yaklaşık bir hafta önce kliniğimize geldi, şok halindeydi. Hemen yoğun bakıma aldık. Önce şokla tedavisine başladık. Hasta biraz kendine geldikten sonra ameliyata aldık, vücudunun her tarafı parçalanmıştı. Şimdi tedavisini uyguluyoruz. Deri yaması yaparak tedavisini tamamlıyoruz ve teyzemizi haftaya köyüne göndereceğiz" diye konuştu.