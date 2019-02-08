Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadını Polisler Kurtardı
18 dakika önce
Kütahya'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadını polisler kurtardı.
Kütahya
'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadını polisler kurtardı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü
yakınındaki Pilot
Caddesi'nde tek başına yürüyen Elmas U. (38), yaklaşık 15 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Durumu gören çevredeki polisler, köpekleri uzaklaştırarak Elmas U'yu kurtardı. Kıyafetleri köpekler tarafından parçalanan kadın, korkudan fenalık geçirdi.
Elmas U, yakınlardaki evinden hastaneye gitmek için yola çıktığını söyledi.
Caddede tek başına yürürken aniden yaklaşık 15 köpeğin havlayarak kendisine doğru geldiğini belirten Elmas U, "Üstümdeki montu parçaladılar. Köpeklerin saldırdığını gören bir çocuk ve çevredeki polisler yardımıma koştu ve köpekleri uzaklaştırdılar. Eğer polisler olmasaydı bu köpekler beni parçalardı. Çok korktum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA
Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü
Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!
Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak