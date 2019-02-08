Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadını Polisler Kurtardı

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadını Polisler Kurtardı

18 dakika önce

Kütahya'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadını polisler kurtardı.

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kadını Polisler Kurtardı, System.String[]
Kütahya'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadını polisler kurtardı.


Kütahya Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Pilot Caddesi'nde tek başına yürüyen Elmas U. (38), yaklaşık 15 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Durumu gören çevredeki polisler, köpekleri uzaklaştırarak Elmas U'yu kurtardı. Kıyafetleri köpekler tarafından parçalanan kadın, korkudan fenalık geçirdi.

Elmas U, yakınlardaki evinden hastaneye gitmek için yola çıktığını söyledi.

Caddede tek başına yürürken aniden yaklaşık 15 köpeğin havlayarak kendisine doğru geldiğini belirten Elmas U, "Üstümdeki montu parçaladılar. Köpeklerin saldırdığını gören bir çocuk ve çevredeki polisler yardımıma koştu ve köpekleri uzaklaştırdılar. Eğer polisler olmasaydı bu köpekler beni parçalardı. Çok korktum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA

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