Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının yardımına çevredekiler koştu (2) - Son Dakika

KADINI KURTARAN KİŞİ KONUŞTU

Muğla'nın Milas ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayan kadını kurtaran, yakındaki akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan iki çocuk babası Yaşar Büyükakça (52), o anları anlattı. Sabah akaryakıt istasyonunda mesai değişimi yapacağı sırada 6 köpeğin bir kadına saldırdığını gördüğünü belirten Büyükakça, "Köpekler saldırınca, kadın dengesini kaybedip, düştü. Köpekler üzerine saldırmaya devam ediyordu. Yardıma koştum. Köpekler, benim geldiğimi görünce dağıldı. Kadın çok korkmuştu. Yerden kaldırıp, koluna girdim. Akaryakıt istasyonuna götürdüm. Oturup, sakinleşmesini sağladım. Olay gerçekten korkunçtu. Acilen bir şey yapılması gerekiyor" dedi.

Öte yandan, köpeklerin saldırısından yara almadan kurtulan kadının, sakinleşip, kendisine gelmesinin ardından akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür ederek ayrıldığı öğrenildi.

Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla),