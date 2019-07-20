Son Dakika Haberleri: Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
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Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesi Zorlu köyünde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen karaca tedavi altına alındı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesi Zorlu köyünde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen karaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zorlu köyünde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 3 yaşındaki dişi karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Köye gelerek yaralı karacayı teslim alan ekipler ilk müdahaleyi burada yaptı. Veteriner ekipler eşliğinde tedavisi yapılan yaralı karaca, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak. - ARTVİN
Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:29 Kaynak: İHA
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