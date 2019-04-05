Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kişi Ağır Yaralandı
1 saat önce
Siirt'te köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı.
Siirt
'te köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde ikamet eden Şeker, öğle saatlerinde yemek verdiği köpeklerin saldırısına uğradı.
Yakınlarının yardımıyla güçlükle kurtarılan Şeker, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Saldırıda sol orta parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şeker'in tedavisi sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu
AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek