Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kişi Ağır Yaralandı

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kişi Ağır Yaralandı

1 saat önce

Siirt'te köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı.

Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Kişi Ağır Yaralandı, System.String[]
Siirt'te köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Abdurrahman Şeker, ağır yaralandı.


Merkeze bağlı Yerlibahçe köyünde ikamet eden Şeker, öğle saatlerinde yemek verdiği köpeklerin saldırısına uğradı.

Yakınlarının yardımıyla güçlükle kurtarılan Şeker, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırıda sol orta parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şeker'in tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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