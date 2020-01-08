Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü - Son Dakika
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Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü

6 saat önce

ADANA'da, yağış sonrası portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan (60), 5 sokak köpeğinin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü, System.String[]

ADANA'da, yağış sonrası portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan (60), 5 sokak köpeğinin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinin kırsal Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki gün süren yağmurun ardından bugün öğleden sonra portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan, iddiaya göre akşam olmasına rağmen dönmeyince yakınları telefonla arayarak kendisine ulaşmak istedi. Sayılgan, telefonunu açmayınca, yakınları kontrol etmek için traktör ile bahçeye gitti. Sayılgan'ın yeğeni Mehmet Ali Baysal, portakal bahçesine geldiğinde dayısına seslenmesine rağmen bir türlü bulamadı. Daha sonra köpek havlamalarını fark edip, sesin geldiği yöne doğru giden Baysal, 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu iki köpeğin ise başında beklediğini gördü. Bu kez köpekleri, Baysal'ı fark edip, saldırdı. Bunun üzerine Baysal, av tüfeği ile köpeklere ateş ederek, birini öldürdü.

KÖPEKLERİ HAMİLEYKEN BESLEMİŞ

Daha sonra dayısının köpeklerin saldırısına uğradığını gören Baysal, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sayılgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri hamile olukları dönemde beslediği, köpekler yavruladığında ise onların yavrularına da baktığı öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sayılgan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
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