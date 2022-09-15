Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, geçen ağustos ayında, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Umut Ünlü, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u, komşuları kurtardı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi 'ne götürülen Umut, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi. Umut, yoğun bakımda geçirdiği 4'üncü günde ancak gözlerini açtı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Köpeklerin saldırısına uğrayan Umut, 25 gün sonra taburcu - Son Dakika

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