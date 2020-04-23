Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru tilki tedavi ediliyor - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, 3 kardeşinin telefe olduğu köpek saldırısından yaralı kurtulan yavru tilki, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Görevliler tarafından şırınga ile beslenen tilki, tam olarak iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salıverilecek.

Geçen hafta merkez Haliliye ilçesinde koyunlarını otlatan bir çoban, köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yavru tilkiyi fark etti. Köpekleri uzaklaştıran çoban, daha sonra durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin saldırdığı 3 yavru tilkinin telef olduğunu, birinin ise yaralandığını belirledi. Yaralı tilki tedavi edilmek üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada veteriner hekimlerin kontrolünde karın ve baş bölgesinden yaralandığı tespit edilen 20 günlük tilkinin tedavisine başlandı. Tedaviye olumlu cevap vererek yaşama tutunan tilki merkezde görevliler tarafından şırınga ile beslenmeye başlandı.

Titizlikle bakılan yavru tilkinin hayata tutunduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, "Köpek saldırısına uğramış yavru bir tilki getirildi. Tilki vatandaşlarımız tarafından bulunduktan sonra birimlerimize bildirildi. Arkadaşlarımızın teslim aldığı yavru tilkinin tedavisine hemen başladık. Yavrumuz kısa sürede toparlandı ve şu an iyiye gidiyor" dedi.

Erdoğan, öte yandan yaralı halde bulunan tüm hayvanların merkezde tedavilerinin özenle yapıldıktan sonra uygun yaşam alanlarına bırakıldığını da sözlerine ekledi.

YAVRU TİLKİ ŞIRINGAYLA BESLENİYOR

Merkez sorumlusu ve tilkinin bakımıyla ilgilenen veteriner Reşat Ektiren, "Kırsalda bulunan yavrumuz bize geldiğinde kötü durumdaydı. Karın ve baş tarafında yaralar mevcuttu. Hemen cerrahi işlem yaptık, yaralarını dikişlerle kapattık. Yavrumuz 20 günlük olduğu için çok küçük, gözleri hala kapalı. Anne sütünü içemediği için yavru hayvanı; hazırladığımız mama ve sütü şırıngayla veriyoruz. Yavrumuz kısa sürede toparlanmaya başladı. Durumu iyiye gidiyor. Yavrumuzu yaklaşık 6 ay misafir edeceğiz ve kendi başına yaşamaya başlamasıyla doğaya bırakacağız" diye konuştu.