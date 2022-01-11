Üye Girişi
KÖPEKLERİN SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN EMİR, AMELİYAT EDİLDİ - Son Dakika

KÖPEKLERİN SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN EMİR, AMELİYAT EDİLDİ

11.01.2022 14:52

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Emir Beşiktaş (8), ameliyat edildi.

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Emir Beşiktaş (8), ameliyat edildi. Ameliyatı yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Abdulkerim Olğun, Emir'in, kafa derisinin kemiğinden ayrılmış olarak geldiğini belirterek, 'Durumu geldiğine göre, çok daha iyi. Muhtemelen kurtulacak. Şu anda enfeksiyona karşı koruma amaçlı yatırıyoruz" dedi.

Üzümlü ilçesinde dün akşam saatlerinde evinin önünde oynayan Emir Beşiktaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Emir, yaralandı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük Emir, buradan da Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir'e, ayrıca kuduz ve tetanos tedavileri uygulandı. Gerekli müdahalelerin ardından Emir Beşiktaş, ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası çocuk servisine yatırılan Emir'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

'KAFA DERİSİ KEMİĞİNDEN AYRILMIŞTI'

Emir'in operasyonunu yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkerim Olğun, Emir Beşiktaş'ın hastane getirildiğinde durumunun ağır olduğunu belirterek, "Bayağı bir parçalanmıştı, çok ağır bir yaralanması vardı. Kafa derisi, kemiğinden ayrılmıştı. Boynunda çok derin yaralanmaları vardı. Vücudunun diğer bölümlerinde de çok ağır yaralanmaları vardı" dedi.

'EN AZ 200 DİKİŞ ATMIŞIZDIR'

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta hedeflerine ulaştıklarını ve çocuğun enfeksiyona karşı tedavi altına alındığını ifade eden Olğun, "Durumu geldiğine göre, çok daha iyi. Muhtemelen kurtulacak. Sağlıkta hiçbir şeyi kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama umut ediyoruz ki; çocuk kurtulacak. Kuduz ve tetanos tedavileri yapıldıktan sonra ameliyata aldık. Şu anda enfeksiyona karşı koruma amaçlı yatırıyoruz. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü. En az 200 dikiş atmışızdır, tüm vücudu değerlendirdiğiniz zaman" diye konuştu.

KÖPEKLERİN SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN EMİR, AMELİYAT EDİLDİ
KÖPEKLERİN SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN EMİR, AMELİYAT EDİLDİ
KÖPEKLERİN SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN EMİR, AMELİYAT EDİLDİ

YORUMLAR
500

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beşiktaş, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEKLERİN SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN EMİR, AMELİYAT EDİLDİ - Son Dakika


Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor         
15:18
Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi         
15:10
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
15:09 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun
14:56 Nihat Doğan, karısının rol gereği öpüşmesine izin vermeyen Alişan'a öyle bir şey dedi ki: Evlendikten 7 ay sonra çocuğu oldu
14:49 Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 15:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: KÖPEKLERİN SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN EMİR, AMELİYAT EDİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement