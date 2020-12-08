Köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kadının el bileği kırıldı - Son Dakika

Köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kadının el bileği kırıldı
08.12.2020 15:21
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sabah saatlerinde evine dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan kanser hastası Bircan Avşar (52) kaçarken, düşüp bileğini kırdı.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sabah saatlerinde evine dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan kanser hastası Bircan Avşar (52) kaçarken, düşüp bileğini kırdı.
Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde oturan kanser hastası Bircan Avşar, sabah saatlerinde alışverişten dönerken sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Avşar, düşüp yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Avşar, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avşar, kırıldığı belirlenen sağ el bileği alçıya alındıktan sonra taburcu edildi.Vatandaşlar, sokaklardaki başıboş köpeklerin zaman zaman insanlara saldırdığını belirterek, bu sorunun çözülmesini istedi.
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