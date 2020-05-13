Köpeklerin saldırısından kaçtı, kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Köpeklerin saldırısından kaçtı, kaza yaptı: 2 yaralı

Köpeklerin saldırısından kaçtı, kaza yaptı: 2 yaralı Motosiklet sürücüsü köpeklerin saldırısından kaçarken aracının başında bekleyen şahsa çarptı Köpeklerin saldırdığı motosiklet sürücüsü park halinde aracının başındaki vatandaşa çarptı iki kişi yaralandı.

Köpeklerin saldırısından kaçtı, kaza yaptı: 2 yaralı Motosiklet sürücüsü köpeklerin saldırısından kaçarken aracının başında bekleyen şahsa çarptı BURSA - Köpeklerin saldırdığı motosiklet sürücüsü park halinde aracının başındaki vatandaşa çarptı iki kişi yaralandı. Olay Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile Mehmetçik Caddesinde seyir halindeyken başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan Ediz Yasin Bayhan, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki aracının başında duran Ali Bal'a çarptı. Kazada motosiklet sürücü Bayhan ve otomobil sahibi Bal yaralandı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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