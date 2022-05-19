KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR - Son Dakika
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KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR

19.05.2022 12:09

BURSA'da Şeref Aydın'ın (32), köpeklerin saldırısından kurtarıp evine götürerek 'Çilek' adını verdiği tavşana, yeni doğum yapan kedisi annelik yapıyor.

BURSA'da Şeref Aydın'ın (32), köpeklerin saldırısından kurtarıp evine götürerek 'Çilek' adını verdiği tavşana, yeni doğum yapan kedisi annelik yapıyor. Kedinin yavru tavşanı sahiplenip, emzirdiğini belirten Aydın, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde otomobille giderken köpeklerin bir yavru tavşanı kovaladığını gören çiftçi Şeref Aydın, aracını durdurup müdahale etti. Köpekleri kovalayan Aydın, çevrede annesini bulamadığı yavru tavşanı alıp, evine götürdü. Şeref Aydın, 'Çilek' ismini verdiği tavşanı, yeni doğum yapan 'Boncuk' adındaki kedisinin yanına koydu. Anne kedi, yavrularıyla birlikte tavşanı da sahiplenip, emzirmeye başladı.

Tavşanı büyüyünce doğaya salacağını belirten Şeref Aydın, Kurşunlu'daki bahçemden dönerken köpekler tarafından kovalanan yabani tavşan arabamın önüne atladı. Ben de köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evimize getirdiğimizde 'Boncuk' isimli kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Şu an mutluyuz. İnşallah büyüdükten sonra yeniden doğal ortamına bırakmayı düşünüyoruz. Tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismini de 'Çilek' koyduk. İnşallah sapa sağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız dedi. (DHA)

KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR
KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR

YORUMLAR
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Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi Köpeklerin saldırısından kurtarılan yabani yavru tavşana annelik yapan kedi Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KÖPEKLERİN SALDIRISINDAN KURTARDIĞI YAVRU TAVŞANA, KEDİSİ ANNELİK YAPIYOR - Son Dakika
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