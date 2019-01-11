Köpeklerin Saldırısıyla Yaralanan Çocuk Adana'ya Sevk Edildi
1 saat önce
Mardin'in Ömerli ilçesinde okul çıkışı evine giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 7 yaşındaki Emre Çiftçi, Adana'ya sevk edildi.
Mardin
'in Ömerli
ilçesinde okul çıkışı evine giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 7 yaşındaki Emre Çiftçi
, Adana
'ya sevk edildi.
İlçe merkezinde Atatürk
İlkokulunda okuyan, okul çıkışı evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Emre Çiftçi (7) kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi.
Ömerli'de dün Atatürk İlkokulu öğrencisi Emre Çiftçi (7), okul çıkışı evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğramış, 5 yerinden yaralanan Çiftçi, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle baygın olarak kurtarılarak Mardin Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Çiftçi'nin, kuduz şüphesiyle vücudundan alınan numuneler Ankara
'ya gönderilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:18 Kaynak: AA
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