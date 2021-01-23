Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni teneffüs yaptı - Son Dakika

Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni teneffüs yaptı

Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni teneffüs yaptı
Son Güncelleme: 23.01.2021 20:27

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Sefa Kaya (55), köpeklerin saldırısına uğrayan karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Sefa Kaya (55), köpeklerin saldırısına uğrayan karacaya suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sefa Kaya'nın müdahalesine rağmen talihsiz karaca kurtarılamadı.

Ulus ilçesine bağlı Ağaköy köyünde yaşayan emekli maden işçisi Sefa Kaya, köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı gördü. Kaya köpekleri kovalayarak, karacayı kurtardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan karacayı evinin önüne getiren Kaya, karacaya müdahale etti. Suni teneffüs ve kalp masajı yapan Kaya, "Hadi aşkım, hadi canım, nefes al" diyerek 5 dakika müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere rağmen karaca öldü. Karaca daha sonra köyde gömüldü. Sefa Kaya'nın karacaya müdahalesi vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.


Kaynak: DHA

Kalp, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni teneffüs yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerin saldırısıyla yaralanan karacaya suni teneffüs yaptı - Son Dakika
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