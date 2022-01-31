Köpeklerin telef ettiği koyunların öksüz kalan kuzularına biberon ile çocuğu gibi bakıyor - Son Dakika

- Köpeklerin telef ettiği koyunların öksüz kalan kuzularına biberon ile çocuğu gibi bakıyor

Antalya'da gece çiftliğe giren köpekler 2 koyunu telef etti 3 koyunu yaraladı

14 yıldır çiftlik sahibi Nedim Tekerli:

"Sokak hayvanları bu mahallede çete şeklinde dolaşıyor"

"Daha önce de başka bir komşumuza ait 10 tane hayvanı telef etmişlerdi"

"Öksüz kalan kuzularımıza çocuklarımız gibi bakıyoruz"

ANTALYA - Antalya'da çiftlik sahibinin çete gibi geziyor dediği köpekler gece çiftliğe girerek 2 koyunu telef edip 3 koyunu ise yaraladı. Çiftlik sahibi ise telef olan koyunların öksüz kalan 2 kuzusuna biberon ile süt vererek adeta çocuğu gibi bakıyor.

Olay, Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çiftlik sahibi Nedim Tekerli sabah çiftliğine geldiğinde gördükleri karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Tekeli 2 koyununun köpekler tarafından telef edildiğini 3 hayvanının ise yaralandığını gördü. Telef olan hayvanlar toprağa gömülürken yaralı hayvanlar için ise veteriner hekime haber verildi. Bacak ve kalça kısmında yaralanan 3 koyuna veteriner hekim tarafından operasyon yapıldı. Olay sonrasında öksüz kalan 2 kuzuya ise çiftlik sahibi Nedim Tekerli adeta çocukları gibi bakmaya başladı. Kuzulara annesini aratmamak için elinden geldiğini yaptığını belirten Tekerli, kuzular acıktığında ise başka yerden tedarik ettiği sütü biberona katarak besliyor.

"Daha önce de başka bir komşumuza ait 10 tane hayvanı telef etmişlerdi"

Yaşanılanları anlatan 14 yılıdır işletmeci Nedim Tekerli, "Zamanla değişmekle beraber 50-60 koyuna kadar sayımız çıkıyor. Şuanda kış döneminden dolayı 15 tane hayvanımız var. Sokak hayvanları bu mahallede çete şeklinde dolaşıyor. Daha önce de başka bir komşumuza ait 10 tane hayvanı telef etmişlerdi. Gecen gece bizim buraya girmişler. Ahırımızın tellerini parçalamışlar" dedi.

"Öksüz kalan kuzularımıza çocuklarımız gibi bakıyoruz"

Olayda 2 tane koyunun telef olduğunu belirten Tekerli, "3 tane de koyunumuz operasyon geçirdi. Sağlık hizmeti veriyoruz. 2 tane kuzumuz ise öksüz kaldı. Sokak hayvanlarına çözüm bulunması lazım. Biz de hayvanseveriz. Ama belediyemizin bu hayvanlara sahip çıkması gerekir. Hayvanların toplanmasını istiyoruz. Bizim gibi hayvanları olan vatandaşlarımıza zarar gelmesin. Sonuçta telef olanlar da hayvan. Öksüz kalan kuzularımıza çocuklarımız gibi bakıyoruz. Onlara günde 3-4 defa süt veriyoruz. Onlar için de zor bir dönem. O dönem atlatmaya çalışıyoruz. Annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz" açıklamasına yer verdi.