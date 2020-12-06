Köpeklerin yaraladığı karaca Ormanya'da tedavi altına alındı - Son Dakika

Köpeklerin yaraladığı karaca Ormanya'da tedavi altına alındı

06.12.2020 19:47
Köpeklerin yaraladığı karaca Ormanya'da tedavi altına alındı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köpeklerin saldırdığı karaca, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köpeklerin saldırdığı karaca, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Kocakaymaz Mahallesi'nde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı civardaki çiftçiler kurtardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine yaralı karaca, ekiplerce Ormanya'ya götürüldü.

Vücudunda açık yaralar bulunan karacaya, doğal yaşam parkı yerleşkesindeki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müdahalede bulunuldu.

Karacanın bir süre gözlem altında tutulacağı, iyileşmesinin ardından doğal ortama salınacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpeklerin yaraladığı karaca Ormanya'da tedavi altına alındı - Son Dakika


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