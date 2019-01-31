Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Yaraladığı Yavru Tilkiye Tedavi

Köpeklerin Yaraladığı Yavru Tilkiye Tedavi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan yavru tilki, tedavi altına alındı.

Köpeklerin Yaraladığı Yavru Tilkiye Tedavi, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan yavru tilki, tedavi altına alındı.

Yüksekova'nın Esentepe Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde vatandaşlar yaralı halde bir yavru tilki buldu. Hemen Yüksekova Belediyesi'ne haber verildi. Mahalleye gelen belediye ekipleri de tilkiyi, veteriner Hekim Kaçan'a teslim etti. Veteriner Hekim Kaçan, yiyecek aramak için mahalleye gelen tilkinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığını belirterek, "Tilki, ayağından yaralanmış.Yaralarını kapattık. Kanayan bölgeleri temizledik. Gerekli tedavisini uyguladık. Tedavisi tamamlandıktan sonra, yaklaşık bir hafta sonra doğal yaşam alanına bırakacağız"dedi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:51 Kaynak: DHA

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