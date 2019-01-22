Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Yaya Geçidini Kullandığı Anlar Kameraya Yansıdı

Köpeklerin Yaya Geçidini Kullandığı Anlar Kameraya Yansıdı

26 dakika önce

Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.

Köpeklerin Yaya Geçidini Kullandığı Anlar Kameraya Yansıdı, System.String[]
Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan önündeki yaya geçidi önüne gelen iki sokak köpeği önce araçların geçmesini bekledi. Sonra yolun boşalması ile birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Yaya geçidini kullanan vatandaşlar da köpeklerin yaya geçidinden geçmesini şaşkınlıkla izlediği o anlar kameralara yansıdı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel
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