Köpeklerin Yaya Geçidini Kullandığı Anlar Kameraya Yansıdı
26 dakika önce
Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.
Tokat
'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı. Gaziosmanpaşa
Bulvarı Taşhan önündeki yaya geçidi önüne gelen iki sokak köpeği önce araçların geçmesini bekledi. Sonra yolun boşalması ile birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Yaya geçidini kullanan vatandaşlar da köpeklerin yaya geçidinden geçmesini şaşkınlıkla izlediği o anlar kameralara yansıdı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:57 Kaynak: İHA
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