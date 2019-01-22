Köpeklerin Yaya Geçidini Kullandığı İlginç Anlar Kamerada
1 saat önce
Köpeklerin yaya geçidini kullandığı ilginç anlar kameradaTOKAT - Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.
Köpeklerin yaya geçidini kullandığı ilginç anlar kamerada
TOKAT - Tokat
'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı. Gaziosmanpaşa
Bulvarı Taşhan önündeki yaya geçidi önüne gelen iki sokak köpeği önce araçların geçmesini bekledi. Sonra yolun boşalması ile birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Yaya geçidini kullanan vatandaşlar da köpeklerin yaya geçidinden geçmesini şaşkınlıkla izlediği o anlar kameralara yansıdı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
"Ders Çalış" Diyen Annesini Boğazından Bıçaklayan ve Araya Giren Tıp Öğrencisi Kardeşini Öldüren Gencin İfadesi Ortaya Çıktı
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı
Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı