Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Yaya Geçidini Kullandığı İlginç Anlar Kamerada

Köpeklerin Yaya Geçidini Kullandığı İlginç Anlar Kamerada

1 saat önce

Köpeklerin yaya geçidini kullandığı ilginç anlar kameradaTOKAT - Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.

Köpeklerin yaya geçidini kullandığı ilginç anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan önündeki yaya geçidi önüne gelen iki sokak köpeği önce araçların geçmesini bekledi. Sonra yolun boşalması ile birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Yaya geçidini kullanan vatandaşlar da köpeklerin yaya geçidinden geçmesini şaşkınlıkla izlediği o anlar kameralara yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Tokat, Genel
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