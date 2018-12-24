Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Zehirlenerek Öldürüldüğü İddiasına Hayvanseverlerden Tepki

Köpeklerin Zehirlenerek Öldürüldüğü İddiasına Hayvanseverlerden Tepki

22 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Köpeklerin Zehirlenerek Öldürüldüğü İddiasına Hayvanseverlerden Tepki, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

İddiaya göre, vatandaşların site içerisinde uzun zamandır beslediği 11 köpeğin ağızlarında köpük çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen belediyeye bildirdi. 11 köpekten 6'sının öldüğü belirlenirken, köpeklerin zehirlendiği iddiası hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Hayvanları uzun zamandır beslediklerini belirten site sakinlerinden Leyla Dokuzkardeşler, "Buradaki köpekleri istemeyenler vardı, zarar vermeye çalışıyorlardı. Bu köpekleri her önüne gelen beslemezdi, belirli insanlar vardı besleyen. Bize göre kasten zehirlendi. Sabah kalktığımızda havyaların ağızlarından köpük çıkıyordu. Menemen Belediyesi veteriner ekiplerini aradık çok geç geldiler. Geldiklerinde de 11 köpekten 6'sı ölmüştü. Gelen kişi çevrede bir poşet buldu ve onu aldı. Yemek verip zehirlendiklerini düşünüyoruz. Bunu köpeğe yapan kişi mutlaka bulunmalı. Bugün bunu yapan yarın insana çocuğa da yapar" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, 3. Sayfa
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