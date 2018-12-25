Köpeklerin Zehirlenerek Öldürüldüğü İddiasına Hayvanseverlerden Tepki
1 saat önce
Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına hayvanseverlerden tepkiİZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı.
Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına hayvanseverlerden tepki
İZMİR - İzmir
'in Menemen
ilçesinde 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı.
İddiaya göre, vatandaşların site içerisinde uzun zamandır beslediği 11 köpeğin ağızlarında köpük çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen belediyeye bildirdi. 11 köpekten 6'sının öldüğü belirlenirken, köpeklerin zehirlendiği iddiası hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Hayvanları uzun zamandır beslediklerini belirten site sakinlerinden Leyla Dokuzkardeşler, "Buradaki köpekleri istemeyenler vardı, zarar vermeye çalışıyorlardı. Bu köpekleri her önüne gelen beslemezdi, belirli insanlar vardı besleyen. Bize göre kasten zehirlendi. Sabah
kalktığımızda havyaların ağızlarından köpük çıkıyordu. Menemen Belediyesi
veteriner ekiplerini aradık çok geç geldiler. Geldiklerinde de 11 köpekten 6'sı ölmüştü. Gelen kişi çevrede bir poşet buldu ve onu aldı. Yemek verip zehirlendiklerini düşünüyoruz. Bunu köpeğe yapan kişi mutlaka bulunmalı. Bugün bunu yapan yarın insana çocuğa da yapar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:38 Kaynak: İHA
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