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Köpeklerin zehirlenme görüntüleri ortaya çıktı

29 dakika önce

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 köpeği zehirleyerek öldürdükleri iddiasıyla tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada, dosyaya, köpeklerin zehirledikleri ana ilişkin güvenlik kamera görüntüleri geldi.

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 köpeği zehirleyerek öldürdükleri iddiasıyla tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada, dosyaya, köpeklerin zehirledikleri ana ilişkin güvenlik kamera görüntüleri geldi. Görüntülerde, Musa D., Levent Ö. ve Aydın G.'nin otomobilden inerek, ellerinde poşetlerden köpeklere kemik verdikleri anlar yer alıyor.

Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde geçen nisan ayında 16 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonunda köpekleri Musa D., Levent Ö. ve Aydın G.'nin zehirli tavuk vererek, öldürdükleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece, adli kontrol çerçevesinde haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

'KÖPEKLER, KEMİKLERİ VERMEDEN ÖNCE ZEHİRLENDİ'

Tutuksuz 3 sanık hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sahipli hayvanı öldürmek suretiyle 'mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ile Ankara Barosu Havyan Hakları Merkezi avukatları ve çok sayıda hayvan sever katıldı. Önceki duruşmaya gelmeyen sanıklardan Aydın G. savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Kemikleri kendi işyerinde beslediği köpeğe vermek için aldıklarını iddia eden Aydın G. köpeklerin kemikleri vermeden önce zehirlendiklerini iddia etti.

GÖRÜNTÜLER İZLENECEK

Daha sonra mahkeme heyeti, dosyaya 3 sanığın köpeklere kemik verme anlarına ilişkin görüntülerin geldiğini bildirdi.

Mahkeme, avukatların talebi üzerine, zehirlenmeye tam olarak hangi maddenin neden olduğu ile bu maddenin 'Çevre Kanununa muhalefet' kapsamında olup olmadığının tespiti için, kimya ve çevre mühendisi ile veteriner hekimden oluşacak 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından rapor hazırlanmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşmada söz konusu görüntülerin izlenmesi için mahkeme salonunda gerekli düzenlemelerin yapılmasına da karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, 3 sanığın araçtan inerek, ellerinde poşetlerden köpeklere kemik vermesi yer alıyor.


Yenimahalle, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:43 Kaynak: DHA
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