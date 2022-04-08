Köpeklerin zehirli etle öldürülmesine tepki - Son Dakika

Köpeklerin zehirli etle öldürülmesine tepki

ANKARA'da Arzu Mermerci'nin (49) evinin yakınındaki boş arsada beslediği köpeklerden 3'ü, zehirli et yemeleri sonucu öldü. Polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleri ile ilgili inceleme başlattı. Arzu Mermerci, daha önce köpekleri beslediği için komşularından tehdit aldığını söyleyerek, "Bir otomobilden köpeklerin önüne bir şeyler fırlatıldığını gördüm. İyi niyetli biri besliyor diye düşündüm. Ben artık köpeklerim için mezar kazmak istemiyorum" dedi.

Çankaya ilçesi Yaşamkent'te Arzu Mermerci'nin evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden 2'si 1 ay önce, 1'i de önceki gün akşam saatlerinde araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yemeleri sonucu öldü. Önceki gün meydana gelen son olayda etlerden yiyerek zehirlenen köpeklerden biri de veterinerde tedaviye alındı. Etlerden yiyen çevredeki kuşlardan bazıları da telef oldu. Arzu Mermerci, köpeğin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine gelen polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Köpeklerden ve yedikleri etlerden alınan numuneler laboratuvar incelemesine götürüldü.Arzu Mermerci, bir otomobilden köpeklerin bulunduğu yere bir şey fırlatıldığını gördüğünü söyleyerek, "10 dakika sonra ölen köpeğimi buldum, yanında kuşlar da vardı. Etrafında da 4 parça zehirli et vardı. 1 ay önce de 2 köpeğim zehirlendi, aynı şekilde katlettiler. Biz bunların aşılarını, kısırlaştırmalarını yapıyoruz, beslemelerini yapıyoruz. Canlar gidiyor ve kimsenin umurunda değil. Dün olayın ardından sinir krizi geçirdim. Aynı kişinin yaptığını düşünüyorum. Evimden inmeden önce bir araç köpeklerin orada durdu, arabadan bir şeyler fırlatıldı. İyi niyetli biri besliyor sandım. Böyle bir şey olacağını bilseydim evden uçardım" dedi.

2 gün önce komşularından köpekleri beslediği için tehdit aldığını söyleyen Mermerci, "Bunu yapanın yakalanmasını istiyorum. Bu canlar gitmesin. Nasıl insanın yaşam hakkı varsa, bu canların da yaşam hakkı var. Artık caydırıcı cezalar olmalı, yoksa bunun önünü alamayız. Ben artık köpeklerim için mezar kazmak istemiyorum. Orası açık alan ve park olduğu için çocuklar da etleri elleyerek ölebilirdi. Belediyeden bu tür olayların önüne geçebilmek için park ve çevresine güvenlik kamerası takılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.