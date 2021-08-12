Köpeklerine tüfekle ateş ettiğini öne sürdüğü komşusundan şikayetçi oldu - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan kadın komşusunun tüfekle köpeklerine ateş ettiğini öne sürdü.

İlçeye bağlı Fındıcak köyü Karaahmetler Mahallesi'nde yaşayan Nigar Sarıot, komşusu A.S. hakkında, koyunlarını otlatmaya giderken köpeklerine tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Sarıot ve A.S'nin ifadelerine başvurdu.

Nigar Sarıot, gazetecilere, "Ben koyunlarımı gütmek için giderken köpeklerim komşunun köpekleriyle kavga etti. O arada silah sesi duydum. Yalan söylemiyorum köpeklerim yaralandı. Jandarmaya haber verdim gelip ifademi aldı." şeklinde konuştu.