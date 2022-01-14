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Köpeklerini sokağa bırakanların sayısı arttı - Son Dakika

Köpeklerini sokağa bırakanların sayısı arttı

14.01.2022 20:55

Köpeklerini sokağa bırakanların sayısı arttı Yasaklı ırklı köpeklerin kaydettirilmesi için son güne gelindi Yasaklı ırka ait köpeklerin kaydettirilmesi için son güne gelindi.

Köpeklerini sokağa bırakanların sayısı arttı

Yasaklı ırklı köpeklerin kaydettirilmesi için son güne gelindi

İSTANBUL - Yasaklı ırka ait köpeklerin kaydettirilmesi için son güne gelindi. Bazı köpek sahipleri hayvanlarını kaydettirirken, birçok köpeğinse ormanlık alanlara bırakıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl, temmuz ayında yürürlüğe giren, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırk köpeklerin veya bunların melezlerinin kayıt altına alınması gerektiği duyurulmuştu. Ayrıca bu ırklara ait köpekleri üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, bu hayvanların ticaretini yapanlara para cezası uygulanacağı da açıklanmıştı. Kayıt için son gün olarak ise 14 Ocak tarihi belirlendi. Yasaklı köpeklerin kayıtları için son güne gelinirken, bazı köpek sahiplerinin hayvanlarını kayıt ettirdiği, birçok köpeğin ise ormanlık alanlara bırakıldığı öğrenildi. İBB Kemerburgaz Hayvan Bakımevi Başhekimi Serap Baytemür Gülmez son günlerdeki terk etme sayılarındaki artışa dikkat çekti.

"Terk etme sayılarımız biraz arttı"

7 Aralık'ta yayınlanan genelgeyle, tehlike arz eden ırklara birtakım düzenlemeler getirildiğini aktaran Serap Baytemür Gülmez, terk etme sayılarının arttığını söyleyerek, "Bu ırklara sahip kişilerin, bu ırkları üretmemesi, satmaması, reklamını yapmaması ve çocuk parkı, oyun parkı gibi yoğun olan yerlerde dolaştırmamaları, tasmasız ve ağızlıksız dolaştırmamaları konusunda birtakım düzenlemeler getirildi. 14 Ocak da, bu düzenlemelerin hayvan sahipleri tarafından yapılması konusunda son tarih. O yüzden de bu tarihe kadar terk etme sayılarımız biraz arttı. Vatandaş da bu konuda cezai müeyyideden korktukları için terk etmeyi tercih ediyor. Kayıt yaptıran sayısı da çok fazla. Bu tarz durumdaki hayvanları sahiplenip bir ömür boyu barınakta yaşamasına göz yummayan hayvan severler de var" dedi.

"İyi bir yetiştirme tarzı ile bu hayvanlar çok uysal olabilirler"

Kayıt için son günün 14 Ocak olduğunu hatırlatan Serap Baytemür Gülmez, bu ırk köpeklerin yetiştirme tarzının da önemli olduğunu söyledi. Baytemür Gülmez, "Yetiştirme tarzı çok önemli. Tabii, yapı olarak da tehlike açısından, biraz daha güçlü bir çeneye sahip olduklarını söyleyebiliriz. İyi bir yetiştirme tarzı ile bu hayvanlar çok uysal olabilirler. Bu kayıt altına alma durumu 14 Ocak mesai saati bitimine kadar devam edecek. Bu saate kadar kayıt altına alındığı sürece herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor. Eğer kayıt altına alınmazsa, köpeklere el konuluyor ve sokağa bırakılırsa da 30 bin TL para cezası var. Bize getirdikleri zaman, ömürleri boyunca bizde kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Köpeklerini sokağa bırakanların sayısı arttı
Köpeklerini sokağa bırakanların sayısı arttı
Köpeklerini sokağa bırakanların sayısı arttı

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Para Cezası, Pitbull, Köpek, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Köpeklerini sokağa bırakanların sayısı arttı - Son Dakika
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