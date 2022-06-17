Köpekleriyle kavga etti diye karşı firmanın köpeğini döverek öldürdüler - Son Dakika
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Köpekleriyle kavga etti diye karşı firmanın köpeğini döverek öldürdüler

17.06.2022 23:08
Köpekleriyle kavga etti diye karşı firmanın köpeğini döverek öldürdüler

Kocaeli'de köpekleriyle kavga eden fabrikanın sahipli köpeğini demir çubuk ve tekmelerle vurarak öldüren şirket sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.

Kocaeli'de köpekleriyle kavga eden fabrikanın sahipli köpeğini demir çubuk ve tekmelerle vurarak öldüren şirket sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. Köpeğe vurma anları güvenlik kamerasını yansıdı.

Olay, Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir şirketin bahçe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şirketin köpeğiyle karşı fabrikanın köpeği kavga etmeye başladı. İddiaya göre, şirket yetkilileri karşı fabrikanın köpeğini demir çubuk ve tekmelerle vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay ile ilgili hem hayvan dernekleri hem de çevredeki fabrika çalışanları, olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şirket sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.

"Demir çubuk ve tekmelerle köpeğe vurarak öldürdüler"

Olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olan firma çalışanı Gülseren Ahikadıoğulları, "Bugün saat 10.00 sıralarında karşı fabrikanın köpeğiyle kendi fabrikamızda baktığımız köpek kavga etmeye başladı. Karşı fabrikanın yetkilileri bizim güvenlik görevlilerimize bağırarak ve küfürler ederek yanına çağırdı. Karşı fabrikadakiler köpeğimizi demir çubukla vurmuş ve tekmelemişler. Bizler arkadaşlarla olay yerine giderek olaya müdahale etmeye çalıştık. Firma yetkilisi olduğunu düşündüğümüz kişilere köpeğe vurarak onu kızdırdığını bahsetmiş olmama rağmen köpeğe demir çubuk ve tekmeyle vurmaya devam ettiler ve köpeğin ölmesine sebep oldular. Kendi köpeklerinin zarar görmesinden korktukları için bunu yaptılarsa eğer bu saatten sonra kendi köpeklerine nasıl bakabilecekler. Çünkü kendi köpekleri için başka bir köpeği katlettiler. Burada 30'ya yakın köpek kavga ediyor ancak burada kavga ettikleri için köpek ölmüyor. İnsanlar köpekleri öldürüyor. Hep köpekler suçlanıyor ve köpeklerin insanları öldürdüğünden bahsediliyor ama unutmayalım ki bugün bizim köpeğimizi öldüren bir insan. O köpeğin bir insanı öldürmesini sağlayan da bir insan. Hiçbir hak, hiçbir hukuk, hiçbir yasa köpeği öldürdükten sonra 'Çöp çuvalınızı alın, cesedinizi buradan kaldırın' deme hakkına sahip değildir. Olayla ilgili jandarma ekipleri geldi ve suç duyurunda bulunduk. İnsanlara değer verdiğiniz kadar hayvanlara değer vermezseniz eğer yaşamakla alakalı bir umudunuz olmasın" dedi.

Şahısların köpeğe vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı. - KOCAELİ

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Kocaeli'de Demir Çubukla Vurarak Köpeği Öldürdüler Kocaeli'de Demir Çubukla Vurarak Köpeği Öldürdüler
Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpekleriyle kavga etti diye karşı firmanın köpeğini döverek öldürdüler - Son Dakika

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