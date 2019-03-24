Son Dakika Haberleri: Köpekleriyle Keklik Avında Yarıştılar

Köpekleriyle Keklik Avında Yarıştılar

16 dakika önce

Uşak'ta, 7 ilden avcılar köpekleriyle keklik avında yarıştı.

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Uşak'ta, 7 ilden avcılar köpekleriyle keklik avında yarıştı.

Uşak Çok Amaçlı Köpek Irkları Derneği tarafından Banaz İlçesi Kızılhisar Özel Avlağı'nda "2. Vurmalı Mera Yarışması" düzenlendi.

Yarışmaya, Uşak, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve İzmir'den, "gençler" ve "büyükler" kategorilerinde 24 avcı katıldı.

Yarışmada avcılar, köpekleriyle, araziye bırakılan keklikleri 20 dakikada avlamaya çalıştı.

Dernek Başkanı Metin Gün, yaptığı açıklamada, yarışmacıların köpekleriyle avlakta kıyasıya mücadele ettiğini belirterek, "Burada önemli olan avcıların köpekleriyle uyumları. Seter, puanter gibi köpek ırkları vardı. 7 ilden yarışmacıları ilimizde ağırlamak bizleri de mutlu etti." dedi.

Hakemlerden Mutlu Sezer, yarışmacıların 20 dakikada köpekleriyle av hayvanını bulmaları gerektiğini ifade ederek, "Hava çok rüzgarlıydı. Köpekler çok zorlandı ama yine de güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Gün boyu devam eden yarışmalarda, gençlerde Alper Çiçek birinci, İlyas Çakın ikinci, Sebahattin Ayanoğlu üçünü oldu. Büyüklerde Mehmet Kuyucu birinciliği, Abdurrahman Özoğul ikinciliği, Erkan Çivril üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA

Banaz, İzmir, Uşak, Güncel
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