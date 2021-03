Köpekleriyle köyünden kovulan engelli gence Vali Aydoğdu sahip çıktı - Son Dakika

- Köpekleriyle köyünden kovulan engelli gence Vali Aydoğdu sahip çıktı

Sokak köpeklerini beslediği için köpekleriyle birlikte köyden kovulan ve köyün dışına kurduğu barınakta sokak hayvanlarına sahip çıkan engelli gence Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu sahip çıktı

AKSARAY - Aksaray'da sokak hayvanlarına baktığı, beslediği, ilgilendiği için "Canlar" diye adlandırdığı köpeklerle birlikte köyden kovulan engelli gence Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu sahip çıktı.

Aksaray'ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde tek başına tek odalı eski bir akaryakıt istasyonunun yazıhanesinde yaşayan 25 yaşındaki Ramazan Kaplan, geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolu kullanamaz hale gelirken, sol bacağında da kalıcı aksaklık meydana geldi. Ailesiyle küs olduğu için yıllardır tek başına yaşayan Ramazan Kaplan, engelli olduğu için kendine işte bulamayınca kendini sokak hayvanlarına adadı. Köyde başı boş gezen sokak hayvanlarını toplayıp bakımlarını yapan, beslenmelerini sağlayan Ramazan Kaplan, köy muhtarı ve köy halkından tepki alınca bir süre sonra "Canlar" dediği köpekleriyle birlikte köyden kovuldu. Mücadelesinden asla vazgeçmeyen engelli genç köyün dışında kendi imkanları ve hayvan severlerin desteğiyle barınak kurdu. Burada canlarına bakmaya devam eden engelli genç köpeklerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Yavru ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 15 hayvanın bulunduğu barınağa her gün engelli haliyle 2,5 kilometre uzaklıktan 3 kez gelerek köpeklerine 3 öğün yemek ve su getiren Kaplan, her gelişinde canlarıyla oynayıp eğleniyor. Köpeklerinin her türlü ihtiyaçlarını düşünen Kaplan, hayvanların üşümemesi için kulübenin içine kauçuk minder, köpeklerin üzerine ise battaniye örterek onları soğuktan koruyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu sahip çıktı

Konuyla ilgili Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatı ile hemen harekete geçen Aksaray Valiliği engelli genç ve yaşantısı hakkında geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Vali Aydoğdu'nun talimatları doğrultusunda köpekler için alınan 60 kilo yem engelle gence teslim edildi. Barınakta inceleme yapan ekipler Ramazan Kaplan'ı güzel çalışmasından dolayı tebrik etti.

Kömür, kıyafet ve gıda desteği sağlandı

Engelli genç Ramazan Kaplan'ın tek göz bir yazıhanede kaldığını tespit eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na da talimat vererek engelli gence ihtiyaçlarının götürülmesini sağladı. Kaldığı tek göz odada yakacağı olmayan Ramazan Kaplan'a kömür yardımı yapılırken, ayrıca kıyafet ve gıda maddesi desteği de sağlandı. Sosyal yardımlaşma ekipleri tüm kömür ve gıda malzemelerini bir bir Ramazan'ın odasına taşıdı.

"Senin derdin sıkıntın bizim derdimiz sıkıntımız"

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ı arayarak bilgiler alan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, burada engelli genç ile de telefon görüşmesi yaptı. Vali Aydoğdu, "Ben senin gayretlerini biliyorum. Hep senin yanındayız. Tarım müdürümüz de oraya geldi. Bir şeye ihtiyacın falan olursa mutlaka bizim haberimiz olsun. Biz elimizden gelen desteği sana göstereceğiz. Oldu mu güzel kardeşim? Sen hiçbir şey için sakın moralini bozma. Senin derdin, senin sıkıntın, bizim derdimiz sıkıntımız kardeşim, tamam mı canım benim? Allah senden de razı olsun. Gözlerinden öpüyorum" dedi.

Anne ve babasıyla arası açık olan Ramazan'a nasihatlerde bulunan Vali Aydoğdu, "Sana bir şey daha söyleyeceğim. Annene babana da iyi bak olur mu?" diyen Vali Aydoğdu'ya, "Ben onlarla konuşmuyorum ama yine de tabi ki" diye cevap verdi. Bunun üzerine engelli gence nasihatlerde bulunan Vali Aydoğdu, "Anne ve babayla konuşmuyorum olmaz. Baban seni o kadar çok seviyor ki, biz ölene kadar annemizi, babamızı sırtımızda taşısak onların hakkını ödeyemeyiz. Sen evlat olarak annene babana bak. Şeyde olabilirler, eksiklikleri olabilir, hataları olabilir ama onlar bizim annemiz babamız. Ne olursa olsun onlara saygıda sevgide kusur etmeyeceğiz tamam mı Ramazan? Ben de inşallah Ramazan ayında beraber gelip iftar yapacağız" diye konuştu.

"Muhtara oy vermediğim için dışlıyor"

Vali Aydoğdu'ya teşekkür eden engelli genç Ramazan Kaplan, "Allah razı olsun Valim" diyerek elinden geleni yapacağına söz verdi. Tek derdinin hayvanlar olduğunu belirten Kaplan, "Benim tek istediğim bu canlara sahip çıkalım. Kendim için değil. Nasıl söyleyeyim? Ben burada muhtara oy vermediğim için beni dışlıyor" dedi. Bunun üzerine Vali Aydoğdu muhtar ile görüştüklerini belirterek, "Sen hiç merak etme. Ben muhtarla da konuştum, arkadaşlarımız, herkesle konuştum. Biz senin bu duyarlılığına saygı duyuyoruz, gereğini yapacağız. Ama senden tek istirhamım ne olursa olsun annemize babamıza saygıda sevgide hiçbir kusur yapmayacağız" şeklinde konuştu.

"Her canlının yaşamaya ihtiyacı var"

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Aksaray Valimizin talimatları ve bilgileri doğrultusunda ilimizdeki sahipsiz hayvanlarımızı hem Tarım ve Orman Müdürlüğü hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte belirli aralıklarla besliyoruz. Bugünde Babakonağı Köyünde yaşayan Ramazan Kaplan kardeşimizin kendi imkanları ile kurduğu barınağa geldik. Burada sayın bakanımız ve sayın valimiz selamlarını ilettik. Aynı zamanda kendisine köpekleri için mama desteği getirdik. Aynı zamanda valimizin talimatları ile sosyal yardımlaşma ekipleri ile birlikte gıda kolisi, giyim ve kömür yardımı da yaptık. Her canlının yaşamaya ihtiyacı var. Merhamet duygusuyla bunları yapıyoruz, inşallah çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Allah onu başımızdan eksik etmesin"

Destekten dolayı mutluluğu gözlerinden okunan engelli genç Ramazan Kaplan, ekiplerle birlikte getirilen yemleri hayvanlara verdi. Hayvan severlerin ve kendi desteği ile kurduğu barınakta ekiplere bilgiler de veren Ramazan Kaplan, "Ben buradan valime çok teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden tek tek razı olsun. Bana, canlarıma bütün mamalarına destek verdiler, bana da yardımcı oldular. Kömür, yiyecek ve her türlü yardımları için teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Valimiz elimden tutu, bana sahip çıktı. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben bu canları hiç bırakmayacağım. Ben yaşadığım kadar bu canlarda benimle birlikte yaşayacak" dedi,

Kaldığı tek göz odaya kendine yapılan yardımları kabul eden Ramazan Kaplan, "İşte ben burada tek başıma kalıyorum. Valimizden ve tarım müdürümüzden Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Artık yakacağım da var. Geceleri üşümeyeceğim, Allah razı olsun hepsinden" diye konuştu.