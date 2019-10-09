Son Dakika Haberleri: Köpeklerle yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerle yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirildi

Köpeklerle yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirildi

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler narkotik köpekleri ile yaptıkları operasyonda 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Köpeklerle yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler narkotik köpekleri ile yaptıkları operasyonda 100 gram kubar esrar ele geçirdi.


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Düzce Merkez ilçe ve Konuralp jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalarda A.T.'nin evinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu tespit edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 adet arama köpeği eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada kavanoz ve poşete sarılı vaziyette 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili Düzce Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır" denildi. - DÜZCE

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti
Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeklerle yapılan aramada 100 gram esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]