Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi - Son Dakika

Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi

22.05.2021 11:07
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi, System.String[]

SULTANGAZİ'de yavru köpekle iş yerinin önüne gelen iki hırsız, park halindeki otomobilden cep telefonu çaldı.

SULTANGAZİ'de yavru köpekle iş yerinin önüne gelen iki hırsız, park halindeki otomobilden cep telefonu çaldı. Daha sonra iş yerinin küçük  penceresinden içeri giren şüphelilerden biri, televizyonu arkadaşına sarkıttığı sırada iş yeri çalışanıyla karşı karşıya geldi. Şüpheliler televizyonu alamadan kaçarken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İlginç hırsızlık, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan oto tamirhanesinde 19 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşandı. Oto tamirhanesinin önüne yavru köpekle gelen iki hırsız, park halinde kapıları açık olan otomobilden 3 bin lira değerinde telefonu çaldı. Kucağında köpek olan hırsız, oto tamirhanesinin küçük penceresini fark etti ve arkadaşını uyardı. Tırmanarak pencereden iş yerinin ofis olarak kullanılan bölümüne giren hırsız, masanın üzerinde bulunan sadaka kutusunu aldı ve aşağıda bekleyen arkadaşına attı. İçerideki personel kıyafetlerinde de para arayan hırsız, duvara asılı olan televizyonu da yerinden söküp kabloları halat haline getirerek dışarıdaki arkadaşına sarkıttı. İş yerini açmak için gelen çalışan, hırsızlarla karşı karşıya geldi. İçeride bulunan kişinin camdan televizyonu sarkıttığını ve dışarı çıktığını gören çalışan, kısa süreli şok yaşadı. İki hırsıza ne yaptıklarını soran iş yeri çalışanı, 'Beklemelerini' söyleyip iş yerini açtığı sırada, şüpheliler fırsattan yararlanıp televizyonu alamadan olay yerinden kaçtı. Yanlarında getirdikleri köpek de hırsızların peşinden gitti.

"USTAMIZ HIRSIZLARLA KARŞILAŞIYOR, ŞOK YAŞIYOR"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Ümit Üstündağ, "Sabah iş başı yapmadan önce iş yerimize hırsız giriyor. Dışarıdan içeriye bakıp televizyonu görüyorlar. O arada komşumuzun park halindeki aracının kapısının kilitli olmadığını görünce keşif yapıyorlar. Araçta bulunan cep telefonunu alıyorlar. Daha sonra hırsızlardan biri 30 santimetre çapındaki camdan iş yerimizin ofis bölümüne giriyor. İçeride sadaka kutusunu, televizyonu ve iş yeri kıyafetlerini karıştırıyor. Ondan sonra sadaka kutusunu ve televizyonu dışarıda bekleyen arkadaşına atıyor. O esnada bizim ustamız iş yerine geliyor. İçerideki hırsız camdan dışarı çıktığı esnada onları görüyor. O da olayın şoku ile ilk başta 'Ne yapıyorsunuz burada?' diye soruyor. Onlarda, 'Yukarı geldik' diye cevap veriyorlar. Ondan sonra ustamız bunlara beklemesini söyleyip, iş yerini açıp levye almak istiyor. Bunlarda fırsattan yararlanıp, kaçıp gidiyorlar. Arkalarından yanında bulunan köpek gidiyor. Televizyonu alamadan kaçıp gidiyorlar. Sadece sadaka kutusunu alabiliyorlar" dedi.

"YAVRU KÖPEKLE KENDİLERİNİ SEVİMLİ GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞLAR"Hırsızların köpeği, şüphe çekmemek ve kendilerini sevimli göstermek için yanlarında getirdiğini düşünen Üstündağ,  "Hırsızlardan birinin kucağında yavru bir köpek vardı. Kendilerini sevimli göstermeye çalışıyorlardı sanırım. Görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım. Ufacık pencereden içeri giriyorlar. Olay anında sürekli sokaktan insanlar geçiyor. Hatta sokaktan geçen bazı kişiler, hırsızların yanında getirdiği ufak köpeği seviyorlar. Sokaktan geçen vatandaşlardan şüphelenen olmuyor. Gündüz vakti olduğu için kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Burada hiç hırsızlık olayı yaşanmadı. Ben iş yerine gelip, durumdan haberdar olduğumda ilk başta inanmadım. Sonra ofise çıktığımda televizyonu göremedim. Usta televizyonu alıp koltukların üzerine koymuş. Görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAYaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere otomobilden cep telefonunun çalınması, 30 santimetre çapındaki camdan içeri giren şüphelinin sadaka kutusunu arkadaşına atması ve televizyonu sarkıtarak arkadaşına göndermesi yer aldı. İş yeri çalışanın, karşılaştığı iki hırsızla konuşması, camdan dışarı sarkan ve çıkmaya çalışan şüpheliye bakması, iş yerini açıp içeri girmesi yansıdı. Hırsızların televizyonu alamadan koşarak olay yerinden kaçmaları, yavru köpeğin şüphelilerin peşinden gitmesi ve iş yerini açan çalışanın dışarı çıkıp etrafa bakması ve yerde bulunan televizyonu alarak içeri girmesi de görüntüde yer aldı.


- İstanbul
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi
Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi

Mayıs, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpekli hırsızlar kimseye aldırmadı; otomobili soydu, pencereye tırmandı, ofise girdi - Son Dakika


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