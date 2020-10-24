Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor - Son Dakika

Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor

24.10.2020 09:55

Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor Düzce'de yeni sanayi sitesinde lokanta işleten Şeref Yılmaz isimli esnafın verdiği yemekleri yemeyen sokak köpeği yemeğin bulunduğu poşeti yavrularına taşıyor.

Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor

DÜZCE - Düzce'de yeni sanayi sitesinde lokanta işleten Şeref Yılmaz isimli esnafın verdiği yemekleri yemeyen sokak köpeği yemeğin bulunduğu poşeti yavrularına taşıyor. Sokak köpeğinin örnek anneliği sanayi esnafını duygulandırdı.

Yıllardır Düzce'de sokak hayvanlarını besleyen ve sanayi sitesinde lokanta işleten Şeref Yılmaz, her gün aynı saatte lokantasının önüne gelen sokak köpeğine de lokantasında artan yemekleri alüminyum folyo tabakla beslemeye başladı. Tabağın bittiği bir gün poşet içinde sokak köpeğine yemek veren Yılmaz'ın verdiği yemeği taşımaya başladı. O günden sonra poşetle yemek vermeye başlayan Şeref Yılmaz sokak köpeğinin durumundan şüphelenince onu takip etmeye başladı. Sokak köpeğinin yiyecek dolu poşeti yuvasında bekleyen yavrularına taşıdığını görünce sokak köpeğine verdiği yemeğin miktarını artırdı. Her gün aynı saatte gelen köpeğe yemek vermeye devam etti. Bir başka sanayi esnafı ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabına yükledi. Ardından hayvansever lokanta sahibi bir anda Düzce'de fenomen oldu.

Şeref Yılmaz ise bu durumun kendisi için farklılık olmadığını ve her gün lokantasından artan yemekleri sokak hayvanlarına vermeye devam edeceğini belirterek; "Ben gençliğimden beri sokak hayvanlarını beslerim. Bu her insanın yapması gereken bir şey zaten. Ancak beslediğim köpeklerden bir tanesi ilk geldiği günlerde alüminyum folyo ile yemek veriyordum. O zamanlar yiyip gidiyordu. Bir gün poşet içinde yemek vermek zorunda kaldım. O gün köpek, o yemeği yemedi ve ağzı ile taşıyarak uzaklaştı. Sonraki günlerde de aynı olay yaşanınca köpeği takip etmeye başladım. Verdiğim yemeği yuvasına taşıyarak yavrularını beslediğini gördüm. Sokak köpeğinin bu hareketi çok hoşuma gitti. Bende her gün yemeğini daha fazla vererek köpeği beslemeye devam ediyorum. Görüntüleri de bir arkadaşım cep telefonu ile çekip sosyal medyaya yüklemiş. Aldığım tepkiler hep olumlu oldu. Bu da beni mutlu etmeye yetti. Ben farklı bir şey yapmadım. Her insanın yapması gerekeni yaptım aslında. Sokak hayvanlarını beslemek gerekiyor. Onlarda Allah'ın dilsiz canlıları onlar" diye konuştu.

Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor
Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor

Cep Telefonu, Şeref Yılmaz, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köpekten annelik dersi...Lokanta sahibinin verdiği yemeği poşet içinde yavrularına taşıyor - Son Dakika

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