Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü - Son Dakika

Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü

Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldüHatay'da, yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmaya çalışan Ahmet Doğan (44), bisikletin kontrolünü yitirerek, düşüp, başını refüje çarptı.

Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü Hatay 'da, yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmaya çalışan Ahmet Doğan (44), bisikletin kontrolünü yitirerek, düşüp, başını refüje çarptı. Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Arsuz- İskenderun yolunda meydana geldi. Bisikleti ile yolda giden Ahmet Doğan (44), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkup kaçmaya çalışan Doğan bu sırada bisikletinin kontrolünü yitirerek düşüp, başını refüje çarptı. Çevredekiledrin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



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