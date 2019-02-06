Son Dakika Haberleri: Köpekten Kaçan Çocuğun Ayağı Kırıldı

Köpekten Kaçan Çocuğun Ayağı Kırıldı

58 dakika önce

Bilecik'te başı boş şekilde sürü halinde gezen köpeklerden vatandaşlar şikayet ederken, köpekten kaçan bir çocuğun düşürek ayağının kırıldığı öğrenildi.

Köpekten Kaçan Çocuğun Ayağı Kırıldı, System.String[]
Bilecik'te başı boş şekilde sürü halinde gezen köpeklerden vatandaşlar şikayet ederken, köpekten kaçan bir çocuğun düşürek ayağının kırıldığı öğrenildi.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde başı boş şekilde sürü halinde gezen köpeklerden vatandaşlar şikayet ederken, bazı köpeklerde insanlara saldırdığı iddia ettiler. Mahalle konağı ve civarını mesken edilen köpekler, mahalle konağı yanındaki çocuk parkına gelen aileleri tedirgin ediyor. Vatandaşlar köpeklerden korkusuna çocukları parka getiremez hale gelirken, Dedeoğlu Caddesi üzerinde dün bir köpeğin bir kadına saldırdığı iddia edildi. Bilecik Belediyesinden bu konu hakkında önlem alınması isteyen vatandaşlar, köpeklerin toplanmasını dile getirdiler.

Öte yandan geçtiğimiz gün Ertuğrulgazi Mahallesi Edebali Stadı çevresinde köpekten kaçan bir çocuğun da ayağı kırıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Ertuğrulgazi Mahallesi, Bilecik, Yaşam
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