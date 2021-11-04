Köpekten kaçan çocuğun düşme anı kamerada - Son Dakika

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde bir köpeğin yolda yürüyen çocuğu kovalaması güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçarken düşen çocuğu, köpeğe müdahale eden çevredeki bir kişi kurtardı..

Olay, dün Tomarza ilçesi 4. Mıntıka Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğunu, başıboş bir köpek kovalamaya başladı. Isırılmaktan korkan çocuk köpekten kaçmaya çalışırken düştü. Çocuğun başında bir süre bekleyen köpek, bu sırada bir vatandaşın olaya müdahale etmesiyle ayrıldı. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde cep telefonu ile çekilen görüntülerde başıboş çok sayıda köpeğin olduğu görüldü.

- Kayseri