Son Dakika Haberleri: Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı

Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı

28 dakika önce

Gümüşhane'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki minibüse çarptıktan sonra 10 metrelik duvardan aşağıya düştü.

Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki minibüse çarptıktan sonra 10 metrelik duvardan aşağıya düştü. Kazada iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Esra Demirci (23) yönetimindeki 29 AAD 371 plakalı otomobil saat 19 sıralarında Tekke köyünde biranda önüne çıkan köpeğe çarpamamak için manevra yaptı.


Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında park halinde bulunan 61 BT 948 plakalı minibüse çarptıktan sonra 10 metre yüksekliğindeki duvardan bahçeye düştü.


Kazada sürücü Demirci ile yanında bulunan Ülkü Ersoy (22) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Hastası, asistan doktoru boğazından yaraladı Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 21:44:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpekten kaçan otomobil duvardan aşağıya düştü: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]