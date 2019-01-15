Son Dakika Haberleri: Köpekten Kaçan Vaşak Kavağa Tırmandı

Köpekten Kaçan Vaşak Kavağa Tırmandı

8 dakika önce

Köpekten kaçan vaşak kavağa tırmandıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de köpekten korkarak kaçan 'vaşak' kavağa tırmandı.

Köpekten kaçan vaşak kavağa tırmandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de köpekten korkarak kaçan 'vaşak' kavağa tırmandı. Vatandaşlar tarafından oldukça net şekilde görüntülenen vaşağın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yayladere köyünde kar kalınlığının 1 metreyi bulması sonucu yiyecek bulamayan 3 vaşak köye indi.
Köyde köpekler tarafından kovalanan vaşaklardan 2'si kaçarken, kaçamayan vaşak kavak ağacına tırmandı.
Köylülerden Şinasi Bulut bu anları cep telefonuyla kayıt altına alırken, nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki vaşağın vatandaşların ağacın altına gelmesine rağmen ağaç üzerindeki rahat tavırları dikkat çekti.
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda beğeni aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

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