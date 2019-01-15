Köpekten Kaçan 'Vaşak' Kavağa Tırmandı
1 saat önce
Gümüşhane'de köpekten korkarak kaçan vaşak, kavak ağacına tırmandı.
Gümüşhane
'de köpekten korkarak kaçan vaşak, kavak ağacına tırmandı. Gümüşhane'de kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu merkeze bağlı Yayladere
köyünde yiyecek bulamayan 3 vaşak köye indi. Köyde köpekler tarafından kovalanan vaşaklardan 2'si kaçarken, kaçamayan vaşak kavak ağacına tırmandı. Köylülerden Şinasi Bulut, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Nesli tükenmekte olduğu için koruma altındaki vaşağın vatandaşların ağacın altına gelmesine rağmen ağaç üzerindeki rahat tavırları dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda beğeni aldı.
(Recep Ergin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
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