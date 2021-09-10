Köpekten kaçarak ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Adıyaman'da, köpek tarafından kovalanması sonucu ağaca çıkarak mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri indirdi.

Mehmet Akif Mahallesi Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında sokak köpeği tarafından kovalanan bir kedi, korkusundan çam ağacına çıktı. Köpek gittikten sonra bir daha ağaçtan inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, ağaca uzattıkları yangın merdiveniyle kediyi bulunduğu yerden indirdi.

Kedi ekipler tarafından daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN