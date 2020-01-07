Köpekten kaçarken araba çarpan Rojin'in ailesi: "Biz yandık başkası yanmasın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpekten kaçarken araba çarpan Rojin'in ailesi: 'Biz yandık başkası yanmasın' - Son Dakika

Köpekten kaçarken araba çarpan Rojin'in ailesi: "Biz yandık başkası yanmasın"

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Rojin Yakıt'ın ailesi ve mahalleli, bölgede çok sayıda başıboş sokak köpeğin olduğunu belirterek bu konuda önlem alınmasını istedi.

Köpekten kaçarken araba çarpan Rojin'in ailesi:

İzmir'in Menemen ilçesinde köpekten kaçarken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Rojin Yakıt'ın ailesi ve mahalleli, bölgede çok sayıda başıboş sokak köpeğin olduğunu belirterek bu konuda önlem alınmasını istedi.

5 Ocak pazar akşamı 13 yaşındaki Rojin Yakıt, önüne çıkan köpek sebebiyle paniğe kapılıp yola fırlamış ve bu sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Rojin Yakıt'ın hayatını kaybetmesinin ardından küçük kızın ailesi ve mahalleli tepkilerini dile getirmek bir araya geldi. Mahalleli, bölgede çok sayıda başıboş sokak köpeğin olduğunu belirterek bu konuda önlem alınmasını istedi. Bir vatandaş, "Pazardan gelirken iki köpeğin saldırısına uğradım. Yanımdaki bayan köpekleri kovaladı. Köpekler, geçtiğimiz yıl da oğluma saldırıp, ısırdılar. Kuduz aşısı yaptırdım. Bizde köpekleri seviyoruz ama bu şekilde olmaz. Her gün bir köpek saldırısına rastlıyoruz" dedi.

"BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Yaşanılan üzücü olayın ardından, ayakta durmakta güçlük çeken küçük kızın annesi Havva Yakıt ve ablası Mülkiye Yakıt kameralar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Abla Mülkiye Yakıt, "Sokak köpekleri yüzünden kardeşimizi aldılar. Sahipli denilen köpekler, markete giderken kız kardeşime saldırmışlar. O da can havliyle yola atlamış. Daha çok küçüktü benim kardeşim. Başka çocukların canı gitmesin. Ne olur sahip çıksınlar, bir şeyler yapsınlar. Biz hayvanları seviyoruz ama canlarımızı daha çok seviyoruz, kardeşlerimizi, çocuklarımızı daha çok seviyoruz. Annem, yavrusunu kaybetti. Kaç gündür perişan halde. Biz şikayetçiyiz. Sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Kardeşimizin hakkını savunacağız. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Pazar günü diye, bağlı köpeklerden birisini salmışlar. O da kardeşime saldırmış ve kardeşim de can havliyle kendisini yola atmış. Kardeşim kanlar içinde yerde yatıyordu, bir şey yapamadık. Hayvan severler bu köpeklere sahip çıksınlar. İki defa besliyor, yem atıyorlar oldu bitti. Bu şekilde hayvan sever olunur mu? Gidip bakın Ulukent'in her yerinde, çocuklar korkudan okula gidemiyor" diye konuştu.

"İÇİMİZ YANIYOR"

Baba Vahdettin Yakıt ise, "Benim canım yandı başka kimsenin canı yanmasın. Köpeklerine sahip çıksınlar. Bekçi tutmamak için pazar günleri salıyorlar köpekleri dışarıya. Üç, dört gündür çok acı çektim, ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu köpek sorunu çoktandır bölgemizde yaşanmaktadır. Herkes şikayetçi, öğrenciler, hocalar şikayetçi. Çocuklar okula gidemiyorlar, köpekler yüzünden. Madem köpekleri çok seviyorsunuz alın bakın. Bir yer yapın onlara, millete saldırmasın. Biz hepimiz hayvan seviyoruz ve bizde besledik ama bu şekilde değil" diye tepkisini dile getirdi.

"ASKERDEYKEN KARDEŞİMİN ÖLÜM HABERİNİ ALDIM"

Vatani görevini yapmakta olan küçük kızın abisi Ferhat Yakıt, "Askerdeyken kardeşimin vefat haberini aldım. Başıboş köpekler, kardeşimi kovalamış. Kardeşimde korkup kendini yola atmış. Şoförün de ehliyeti olmadığı ve hızla kardeşime çarptığı görünüyor, kamera kayıtlarında. Askere gitmeden önce diğer kardeşlerimi ben okula götürüyordum. Köpeklerin kendilerine saldırdığına yönelik şikayetlerini söylerlerdi bana. Bizim canımız yanıyor başkasının canı yanmasın. Burada halamın kızları var üç tane, babası mecburen okula götürüyor, götüremediği gün okula gitmiyorlar. Çünkü sokak başlarında köpekler var. Biz bunu çekmek zorunda mıyız?" şeklinde konuştu.

(İHA)

İzmir, Rojin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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