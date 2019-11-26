Köpekten kaçarken çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde köpekten kaçan genç çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Hayriye Mahallesi'nde O.A.(17) isimli gence köpek saldırdı. Köpeğin saldırısından korunmak isteyen genç, yüksek bir duvara çıktı fakat bir anlık dikkatsizlik sonucu çıktığı duvardan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören yakınları yaralı gencin yanına gelerek vakit kaybetmeden 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA