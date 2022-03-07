Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu! - Son Dakika
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Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!

07.03.2022 17:11

Antalya'da geçen cumartesi günü meydana gelen olayda köpekten kaçmak isteyen küçük kız yola atladı. Yoldan gelen kamyonun altında kalan kızın sağ bacağı kesildi. Durumunun ise kritik olduğu aktarıldı.

Antalya'da geçen cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Y.'nin kullandığı kamyon çarptı.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan küçük kızın sağ bacağı kesildi

BACAĞI KAMYONUN ALTINDA KALDI

Pınar'ın bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan küçük kızın sağ bacağı kesildi

İKİNCİ KEZ AMELİYATA ALINDI

Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat olduğunu aktardı. Zorlu geçen ameliyatın ardından kızının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten baba Murat Pınar, "Beyin ameliyatı sonrasında beyni açık bir şekilde yoğun bakıma kaldırıldı. Bugün öğle saat 13.00 sıralarından parçalanan sağ bacağını kestiler. 3 gün içerisinde 3'üncü ameliyatını oldu. Durumu ciddiyetini koruyor. Hiç uyanmadı bile" dedi.

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan küçük kızın sağ bacağı kesildi
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Murat Pınar, Cumartesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu! - Son Dakika


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