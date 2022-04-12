Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın mezarına arkadaşlarından duygulandıran mektup - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve uzun süre yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın mezarı başına bırakılan mektup, baba Murat Pınar'ı ağlattı. Gözü yaşlı baba, "Hiç tanımadığımız kişiler kızımın mezarını ziyaret ediyor. Çiçekler, oyuncaklar ve mektuplar bırakıyorlar" dedi.

Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde 5 Mart tarihinde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden küçük Mahra için Türkiye'nin dört bir yanından taziye telefonları geliyor. Tanımadıkları insanların Mahra'nın mezarının ziyaret edip oyuncak bıraktıklarını söyleyen baba Murat Pınar, Mahra için sınıf arkadaşlarının yazmış olduğu mektubu okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba, Küçük Mahra için Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında açılan pankart ile yapılan tezahüratlar için taraftarlara kızının mezarı başında teşekkür etti.

Acılı baba Murat Pınar, "Kızımın kazayı geçirmesinden sonra Türkiye genelinde çok aile telefon açtı, çok kişi aradı. Şimdi de mezarlık ziyaretlerine geliyorlar. Türkiye'nin her bölgesinden Bursa'dan, İzmir'den, Antalya merkezden tanıdık olan olmayan herkes geliyor. Hepsiyle ilk defa tanışıyoruz, aile ve dost oluyoruz. Her yerde bir kapımız var artık, gidip konuşabileceğimiz dertleşebileceğimiz. Ayrıca mektuplar bırakıyorlar kızımın mezarının başına. Sınıf arkadaşının bir mektubu var. Zarf ile koymuş. Mektubunda; 'Merhaba Mahra, Keşke yanımızda olsaydın. Seni çok özledik ama sen şu an çok güzel bir yerdesin Cennettesin. Biliyorum ki şu an ağrıların geçti. Artık acı çekmiyorsun ve çok mutlusun. Biz seni göremesek de sen bizi görüyorsun. Senin için her gün dua ediyorum. Seni her gün rüyam da görüyorum. Öğretmenimiz ve tüm arkadaşların herkes seni çok seviyor. Çok özledik seni. Ben seni her gün ziyaret etmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum. Sen bir meleksin' diye yazmış sınıf arkadaşı. Bunun gibi yazılar, çiçekler bırakıyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum bir arkadaşı ise ayıcık oyuncak ile gül bırakmış. Bu şekilde her gün yeni gelen çiçeklerle yeni ziyaretçiler geldiğini fark edebiliyoruz. Bazılarını görüyoruz, bazılarını göremiyoruz" dedi.

Süper ligde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Genç Fenerbahçeliler tribünün küçük Mahra lehine açmış oldukları pankart için taraftarlara teşekkür eden Pınar, "Kızımın pankartını açtılar. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sloganlar atmışlar, maç önce kortej halinde stada doğru yürüyüş yaparken tezahüratlar yapmışlar. Mahra Melin Pınar'ın sesini herkese duyurdukları için hepsine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(Mehmet Demirci/ İHA)