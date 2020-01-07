Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'de köpekten kaçarken çıktığı kara yolunda otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

İzmir'de köpekten kaçarken çıktığı kara yolunda otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Menemen 29 Ekim Mahallesi'nde, havlayan köpekten kaçan Rojin Yakıt, İzmir- Çanakkale kara yoluna doğru koştu. Bu sırada çocuğa Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ulukent Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, Menemen'de kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:29 Kaynak: AA
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