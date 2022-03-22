KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARAN, TABURCU OLDU - Son Dakika
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KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARAN, TABURCU OLDU

22.03.2022 13:00

SİVAS'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulu Baran Kalemköy' (12) taburcu edildi.

SİVAS'ta sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulu Baran Kalemköy' (12) taburcu edildi. Kalemköy'ün doktoru Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Sefa Aktı, "İleride bir sakatlık kalacağını düşünmüyoruz. Çocuk bu süreçte biraz okulundan uzak kalacak. Ama 1-2 aydan sonra yavaş yavaş ayağa kaldıracağız" dedi.

Kaza, 12 Mart'ta kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde oyun oynayan Ulu Baran Kalemköy'e çevredeki bir sokak köpeği saldırdı. Köpekten korkarak karşıya geçmek için yola fırlayan Kalemköy'e, İ.Y. yönetimindeki 38 ACA 683 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Ulu Baran Kalemköy, 4 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam edilen Kalemköy geçen hafta taburcu edildi.

'KALICI SAKATLIK KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Kalemköy'ün doktoru Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Sefa Aktı, başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirterek, "Leğen kemiği ve bacak kemiğinde kırıklar vardı. Kırıklarını yerine getirdik ve ameliyatını yaptık. Çocuğumuzun 2-3 ay içerisinde yürümeye başlamasını bekliyoruz. Biz sakatlık kalmamasını istiyoruz. Kalıcı bir hasar olacağını düşünmüyoruz. Leğen kemiğindeki kırıklar ayrık kırıklar değildi. Onlar yatarak iyileşecek. Çocuklarda genelde hızlı iyileşmeler oluyor. Bacak kemiğinde kırıklar ayrıktı. Onları da açık ameliyatla yerine getirdik. Anatomik olarak da kırıklar yerine geldi. İleride bir sakatlık kalacağını düşünmüyoruz. Çocuk bu süreçte biraz okulundan uzak kalacak. Ama 1-2 aydan sonra yavaş yavaş ayağa kaldıracağız. İyi bir rehabilitasyonla eski sağlığına kavuşturacağız" dedi. (DHA)

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARAN, TABURCU OLDU
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARAN, TABURCU OLDU
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARAN, TABURCU OLDU
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARAN, TABURCU OLDU
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARAN, TABURCU OLDU
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BARAN, TABURCU OLDU

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Kaynak: DHA

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