Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret - Son Dakika
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Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret

23.03.2022 10:59
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret

SİVAS Valisi Salih Ayhan, sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi sonrası taburcu edilen Ulu Baran Kalemköy'ü (12) evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi sonrası taburcu edilen Ulu Baran Kalemköy'ü (12) evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza, 12 Mart'ta kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde oyun oynayan Ulu Baran Kalemköy'e çevredeki bir sokak köpeği saldırdı. Köpekten korkarak karşıya geçmek için yola fırlayan Kalemköy'e, İ.Y. yönetimindeki  38 ACA 683 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Ulu Baran Kalemköy, 4 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine bir süre hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam edilen Kalemköy, geçen hafta taburcu edildi.

VALİDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan ile birlikte Ulu Baran Kalemköy'ü evinde ziyaret etti. Yaşanan dolaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Ayhan, Baran ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Ayhan bu tür olayların bir daha yaşanmaması için de gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.


Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret
YORUMLAR
500
Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı, Vali ziyaret etti Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü

Salih Ayhan, Sivas, Mart, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Baran'a validen ziyaret - Son Dakika
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